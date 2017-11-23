В Молдавии в начале декабря откроют бюро НАТО

БРЮССЕЛЬ, 23 ноя – РИА Новости, Владимир Добровольский. Бюро НАТО, в котором будут работать гражданские специалисты, откроется в Кишиневе в начале декабря, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"В начале следующего месяца замгенсека (НАТО – ред.) Роуз Гетемюллер откроет бюро по связи НАТО в Кишиневе. Глава бюро уже некоторое время находится в Молдавии, уже активно работает", — сказал Столтенберг журналистам после переговоров с премьер-министром Молдавии Павлом Филипом.

По его словам, "офис учрежден по запросу молдавского правительства и похож на подобные офисы в Москве, Киеве и в Тбилиси".

"В нем будут работать гражданские специалисты, он поможет диалогу и сотрудничеству между страной и НАТО", — заявил Столтенберг.