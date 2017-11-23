Кабул не подтвердил информацию о поддержке "Талибана"* Россией

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. У Кабула нет доказательств, подтверждающих, что Россия оказывает поддержку радикальному движению "Талибан"*, заявил журналистам советник президента Афганистана по нацбезопасности Мохаммад Атмар.

"Существует много дезинформации и обвинений со всех сторон. Есть те, кто говорит, что Россия поддерживает "Талибан"*, но есть и те, кто утверждает, что благодаря американским вертолётам в регионе растёт количество боевиков ИГ*. У нас нет доказательств ни по одному из этих пунктов", — сказал Атмар.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в августе прямо обвинил РФ в поставках оружия талибам. Однако в октябре глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США видели некоторые свидетельства поддержки РФ движения "Талибан"*, однако не могут определить природу такой поддержки, поскольку уверены, что это не соответствует национальным интересам России.

МИД России ранее назвал обвинения РФ в поставке оружия талибам "абсурдными и бездоказательными". Глава второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов отметил в разговоре с РИА Новости, что заявления США о том, что Москва якобы снабжает талибов, являются ложью, эти измышления призваны оправдать провалы политики Вашингтона в Афганистане.