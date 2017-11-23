Советник президента Афганистана оценил вывод иностранных войск из страны

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Вывод иностранных войск из Афганистана не должен быть предварительным условием для начала мирных переговоров, заявил журналистам советник президента Афганистана по национальной безопасности Мохаммад Атмар.

"Никаких предварительных условий для этих переговоров быть не может. "Талибан"* говорит о выводе иностранных войск. Мы уже подписали соответствующее соглашение. Так что мы говорим "Талибану"*, что вывод иностранных войск может быть достигнут в результате установления мира, это должна быть цель переговоров, а не условие для их начала", — заявил Атмар.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*.