Кабул предложил создать миссию по установлению фактов поддержки "Талибана"*

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Кабул предложил РФ, странам Запада и Центральной Азии создать миссию по установлению фактов поддержки радикального движения "Талибан"*, она может быть создана на площадке ООН, заявил журналистам советник президента по нацбезопасности Мохаммад Атмар.

"Афганистан предложил России, странам Центральной Азии и западным странам создать совместную миссию по установлению фактов для выяснения, есть ли основания для таких заявлений и обвинений (о поддержке талибов* — ред.)", — сказал он журналистам.

По его словам, Афганистан дружит с "США, НАТО, Западом, но также с Россией, Китаем, Центральной Азией, Индией, Ираном".

"Формат такой миссии может обсуждаться, но его суть в том, чтобы все партнёры вместе стремились к установлению правды. Это может быть на площадке ООН. Это предложение многие оценили положительно, однако пока не достигли соглашения по вопросу", — подчеркнул афганский дипломат.

Он отметил, что Кабул "предлагает, чтобы Афганистан стал местом для сотрудничества, а не для столкновений".

*Террористическая организация, запрещенная в России.