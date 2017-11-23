В Одессе проверяют сообщение о минировании здания суда

КИЕВ, 23 ноя — РИА Новости. Полицейские проверяют сообщение о минировании здания Одесского апелляционного хозяйственного суда, сообщила в четверг полиция Одесской области.

"На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа полиции, специалисты взрывотехнического управления, психологи и кинологи со служебными собаками. Помещение суда и прилегающая к нему территория проверяются на наличие взрывчатых веществ или устройств", — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Facebook.

При этом в ведомстве уточнили, что сообщение о минировании суда получили по спецлинии "102".

Ранее в полиции Киева сообщили, что получили анонимные сообщения о минировании 12 объектов в столице Украины, среди которых станции метро, крупные торговые центры, а также центральный автовокзал, но они не подтвердились.