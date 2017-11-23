СМИ сообщили, когда начнется репатриация беженцев-рохинджа

Женщина с детьми в поисках места для жилья в лагере Балухали на границе Мьянмы и Бангладеш. Архивное фото

Женщина с детьми в поисках места для жилья в лагере Балухали на границе Мьянмы и Бангладеш. Архивное фото

БАНГКОК, 23 ноя — РИА Новости. Репатриация рохинджа из Бангладеш в штат Ракхайн в Мьянме может начаться в течение двух месяцев в соответствии с подписанным в четверг в столице Мьянмы Нейпьидо двусторонним протоколом, сообщает в четверг мьянманский новостной портал Mizzima, корреспондент которого присутствовал при подписании документа.

В протоколе, озаглавленном "Договоренность по возвращению перемещенных лиц в штат Ракхайн", сроки репатриации не указаны, однако обе стороны предполагают, что процесс репатриации может начаться в течение ближайших двух месяцев, сообщает портал со ссылкой на анонимные источники в обеих делегациях.

В делегации Бангладеш отметили, что вопрос о репатриации в принципе решен, дата начала процесса согласована, однако мьянманская сторона пока не готова назвать сроки его окончания, сообщает издание. Делегация Бангладеш предлагала закончить репатриацию в течение года, но мьянманская сторона сообщила, что не готова принять такое решение на данном этапе, отмечается в сообщении.

Ситуация на территории мьянманского западного штата Ракхайн, где компактно проживают мусульмане народности рохинджа, резко обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения "Араканская армия спасения рохинджа" совершили нападение на 30 опорных пунктов полиции. Погибли несколько сотен человек. В результате ответных действий сил безопасности Мьянмы более полумиллиона рохинджа стали беженцами в соседней Бангладеш. Власти Мьянмы заявляют, что в районах компактного проживания рохинджа идет гуманитарная операция.