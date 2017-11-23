Медведчук считает проведение досрочных выборов на Украине нецелесообразным

КИЕВ, 23 ноя — РИА Новости. Представитель властей Украины в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске, лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук считает нецелесообразным проведение досрочных выборов в стране.

Разные политсилы на Украине периодически требуют провести досрочные выборы в парламент, считая, что действующий состав Рады неэффективен. Некоторые оппозиционеры также выступают за импичмент президента. Президент Украины Петр Порошенко ранее неоднократно заявлял, что против досрочных выборов, так как они затормозят ход реформ и дестабилизируют ситуацию.

"Конечно, с политической точки зрения должно что-то измениться. Но говорить о досрочных выборах — это желать зла нашей стране", — сказал Медведчук в четверг в интервью изданию "Комсомольская правда в Украине", комментируя заявления о необходимости досрочных выборов в Раду.

Плановые выборы украинского парламента и главы государства пройдут осенью и весной 2019 года.