Россия предпринимает все возможные меры для защиты Керимова, заявил Песков

СОЧИ, 23 ноя — РИА Новости. Россия предпринимает необходимые шаги для защиты сенатора Сулеймана Керимова, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Конечно, безусловно", — добавил он, отвечая на вопрос о том, будет ли продолжена защита интересов Керимова.
Керимов был задержан французской полицией в понедельник в Ницце, по данным СМИ, в рамках расследования подозрений в уклонении от уплаты налогов во Франции. Представитель российского посольства заявлял РИА Новости, что дипломаты добиваются его освобождения.