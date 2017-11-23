Россия предпринимает все возможные меры для защиты Керимова, заявил Песков

СОЧИ, 23 ноя — РИА Новости. Россия предпринимает необходимые шаги для защиты сенатора Сулеймана Керимова, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Он защищает сам свои интересы, естественно. Были предприняты необходимые шаги по линии наших дипломатических ведомств", — рассказал Песков.

"Конечно, безусловно", — добавил он, отвечая на вопрос о том, будет ли продолжена защита интересов Керимова.

Керимов был задержан французской полицией в понедельник в Ницце, по данным СМИ, в рамках расследования подозрений в уклонении от уплаты налогов во Франции. Представитель российского посольства заявлял РИА Новости, что дипломаты добиваются его освобождения.

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