МИД России заявил о готовности сотрудничать по вопросам Афганистана

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. РФ искренне заинтересована в стабилизации ситуации в Афганистане и открыта для сотрудничества по этой теме со всеми игроками в регионе и за его пределами, заявил спецпредставитель президента РФ, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

"Россия искренне заинтересована в скорейшей нормализации жизни афганского народа. Убеждены, что акцент в урегулировании ситуации в ИРА необходимо делать на запуске процесса национального примирения. Именно с этой целью Россия инициировала Московский формат консультаций по Афганистану", — сказал Кабулов в интервью сайту Группы стратегического видения "Россия — Исламский мир".

"Мы выступаем за равноправное взаимодействие и координацию подходов с учетом национальных интересов всех без исключения стран региона и открыты для сотрудничества с теми региональными и внерегиональными игроками, которые искренне заинтересованы в обеспечении стабильности в Афганистане, а не пытаются реализовывать в этой стране собственную повестку дня", — добавил он.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство" *.