МИД России оценил решение НАТО о замене вооружений в Афганистане

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Россия считает абсолютно контрпродуктивным решение руководства США и НАТО полностью заменить в Афганистане российское вооружение и технику западными образцами, заявил спецпредставитель президента РФ, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

Ранее в ноябре и.о. министра обороны Афганистана Тарик Шах Бахрами сообщил журналистам, что Афганистан больше не нуждается в российских вертолетах, потому что получает вертолеты от стран-членов НАТО, машины российского производства в переходный период обслуживаются через другие страны.

"Вынуждены отметить здесь абсолютную контрпродуктивность принятого руководством США и НАТО решения полностью заменить в Афганистане российское вооружение и военную технику на западные образцы. Такие шаги подрывают боеспособность афганских национальных сил безопасности и наносят ущерб нашей общей цели — стабилизации ситуации в ИРА", — сказал Кабулов в интервью сайту Группы стратегического видения "Россия — Исламский мир".

Ранее постпред РФ при НАТО Александр Грушко заявил, что перевод ВВС Афганистана с российских вертолетов на натовские вызывает вопросы и не стыкуется с задачами стабилизации страны.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние ИГ*.