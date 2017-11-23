Белорусские пограничники пресекли канал нелегальной миграции в Литву

МИНСК, 23 ноя – РИА Новости. Белорусские пограничники пресекли попытку нелегальной переправки в Литву граждан Вьетнама, в которой были задействованы граждане России, сообщила в четверг пресс-службе Государственного пограничного комитета Белоруссии.

"На литовском направлении (госграницы — ред.)… ночью 22 ноября оперативные сотрудники органа пограничной службы специального назначения совместно с лидскими и полоцкими пограничниками пресекли канал незаконной транзитной миграции граждан Вьетнама", — говорится в сообщении.

Там отмечается, что "были остановлены два автомобиля под управлением, со слов, граждан России". "В Nissan находились ещё двое россиян, уроженцы Чечни и Украины, а в салоне Ford — шесть граждан Вьетнама, у которых в паспортах отсутствовали белорусские визы. Граждане же соседней страны не смогли предъявить документы, удостоверяющие личность", — говорится в сообщении.

Задержанные доставлены в Лидский пограничный отряд для дальнейшего разбирательства. По данным пресс-службы, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного уголовной статьей "организация незаконной миграции". Фигурантам дела грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией.