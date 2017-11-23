Власти Чили направили корабль для помощи в поиске пропавшей подлодки

САНТЬЯГО, 23 ноя — РИА Новости. Власти Чили во вторник отправили в Аргентину корабль для оказания помощи в поиске пропавшей 15 ноября подводной лодки аргентинских ВМС "Сан-Хуан", сообщили РИА Новости в МИД страны.

"ВМС Чили отправили 21 ноября военно-морскую единицу (корабль) AGS 61 в Аргентину для помощи в поиске субмарины ВМС Аргентины", — говорится в заявлении министерства.

В заявлении отмечается, что чилийский корабль останется в Аргентине "сколько потребуется" для осуществления поисковой операции.

Ранее в пятницу власти Чили для помощи в поиске субмарины направили в Аргентину разведывательный самолет C-295.

Подводная лодка "Сан-Хуан" аргентинских ВМС перестала выходить на связь 15 ноября на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На борту подлодки находились 44 члена экипажа, она располагала запасом кислорода на шесть дней. Ранее сообщалось, что в момент последнего выхода на связь экипаж субмарины сообщил о возникшей аварии.

Пропавшая подлодка была построена в Германии и включена в состав ВМС Аргентины в 1985 году. Ее длина составляет 66 метров, субмарина развивает скорость до 25 узлов.