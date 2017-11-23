Власти Чили направили корабль для помощи в поиске пропавшей подлодки

САНТЬЯГО, 23 ноя — РИА Новости. Власти Чили во вторник отправили в Аргентину корабль для оказания помощи в поиске пропавшей 15 ноября подводной лодки аргентинских ВМС "Сан-Хуан", сообщили РИА Новости в МИД страны.
"ВМС Чили отправили 21 ноября военно-морскую единицу (корабль) AGS 61 в Аргентину для помощи в поиске субмарины ВМС Аргентины", — говорится в заявлении министерства.
В заявлении отмечается, что чилийский корабль останется в Аргентине "сколько потребуется" для осуществления поисковой операции.
Ранее в пятницу власти Чили для помощи в поиске субмарины направили в Аргентину разведывательный самолет C-295.
Пропавшая подлодка была построена в Германии и включена в состав ВМС Аргентины в 1985 году. Ее длина составляет 66 метров, субмарина развивает скорость до 25 узлов.