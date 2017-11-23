МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. СК РФ возбудил дело после артобстрела украинскими силовиками гражданской инфраструктуры в Донбассе, сообщила официальный представить ведомства Светлана Петренко.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны), в связи с очередным артиллерийским обстрелом гражданских лиц, не участвующих в вооруженном конфликте", — сказала Петренко журналистам.

Она отметила, что, несмотря на соглашение о прекращении огня в отдельных районах самопровозглашенных ДНР и ЛНР, наблюдается эскалация конфликта, вызванная резким увеличением числа обстрелов со стороны украинских силовиков. В результате их действий погибают и получают ранения мирные жители, разрушаются жилые дома, другие объекты гражданской инфраструктуры и жизнеобеспечения.

Как отметила официальный представитель СК РФ, очередным свидетельством тому стали обстрелы 21 ноября в Докучаевске. По данным следствия, силовики умышленно произвели прицельный артиллерийский обстрел объектов гражданской инфраструктуры в Докучаевске из тяжелых видов вооружения. В результате была тяжело ранена мирная жительница.