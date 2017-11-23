На Украине из-за обвала стен на стройке погиб человек

КИЕВ, 23 ноя — РИА Новости. Обвал стен произошел в Ивано-Франковске на территории новостройки, в результате один рабочий погиб и четверо получили травмы, сообщила в четверг Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, инцидент произошел накануне вечером — во время строительных работ обрушилось бетонное перекрытие второго этажа новостройки на площади 216 квадратных метров, под обвалом находились рабочие.

"Спасатели с помощью механизированного и гидравлического инструмента и оборудования провели работы по освобождению пострадавших из-под завалов. Ими обнаружены и спасены из-под завалов четыре человека", — говорится в сообщении на сайте Госслужбы по ЧС.

Пострадавших госпитализировали. "Также во время разборки завалов строительных конструкций был обнаружен мужчина 1947 года рождения без признаков жизни", — сообщили в ведомстве.