Стало известно, когда находящуюся в коме россиянку заберут из Таиланда

ЧЕЛЯБИНСК, 23 ноя – РИА Новости. Специализированный медицинский борт с жительницей Челябинска Мариной Логиновой, получившей травму головы на отдыхе в Таиланде и находящейся в коме в местной клинике, может вылететь в Россию уже в субботу, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Дмитрий Федечкин.
"Предварительно, вылет из Таиланда спецборта с пострадавшей запланирован на ближайшую субботу. Прибытие в Челябинск ориентировочно в воскресенье", — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что эта информация еще будет уточняться, все будет зависеть от состояния пациентки.
Ранее сообщалось, что туристическая страховка Логиновой не может покрыть весь период лечения. Госпиталь, в котором находится девушка, предоставил родственникам серьезную скидку: со 170 тысяч рублей в день до 70, тем не менее, они вынуждены собирать средства.