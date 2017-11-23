В Совфеде проанализируют решение французского суда в отношении Керимова

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В Совфеде проанализируют решение суда в отношении сенатора Сулеймана Керимова, сообщил РИА Новости глава международного комитета верхней палаты парламента Константин Косачев.
По словам Косачева, права и интересы Керимова будут защищать "в полном объеме и максимально активно".
"Совфед будет вести в этом направлении собственную работу, а также ожидать соответствующих выводов и рекомендаций от Минюста и МИД России", — добавил он.
Действия должны быть юридически выверенными, целенаправленными и скоординированными, отметил Косачев.
Керимова задержали в понедельник в Ницце. Представитель российского посольства заявлял РИА Новости, что дипломаты добиваются его освобождения.
В свою очередь, во французском МИД рассказали, что дипломатический иммунитет Керимова распространяется только на его действия в рамках официальных полномочий, и применим ли он в данном случае, установит суд.