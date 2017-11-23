В Совфеде проанализируют решение французского суда в отношении Керимова

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В Совфеде проанализируют решение суда в отношении сенатора Сулеймана Керимова, сообщил РИА Новости глава международного комитета верхней палаты парламента Константин Косачев.

Ранее прокурор Ниццы заявил РИА Новости, что задержанному во Франции Керимову предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Сенатора не отправят в тюрьму во Франции, но он должен оставаться в стране и оплатить залог в пять миллионов евро.

По словам Косачева, права и интересы Керимова будут защищать "в полном объеме и максимально активно".

"Совфед будет вести в этом направлении собственную работу, а также ожидать соответствующих выводов и рекомендаций от Минюста и МИД России", — добавил он.

Действия должны быть юридически выверенными, целенаправленными и скоординированными, отметил Косачев.

Керимова задержали в понедельник в Ницце. Представитель российского посольства заявлял РИА Новости, что дипломаты добиваются его освобождения.

МИД направил официальную ноту властям Франции из-за задержания сенатора. Кроме того, для разъяснения ситуации в ведомство вызвали временного поверенного в делах Франции. Также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что у Керимова есть дипломатический паспорт, и работа по защите его интересов продолжится.

В свою очередь, во французском МИД рассказали, что дипломатический иммунитет Керимова распространяется только на его действия в рамках официальных полномочий, и применим ли он в данном случае, установит суд.