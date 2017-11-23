На Тайване девять человек стали жертвами пожара в жилом доме

ПЕКИН, 23 ноя — РИА Новости. Девять человек погибли, еще двое пострадали в результате пожара, который произошел вечером в среду в одном из жилых домов на Тайване, сообщает агентство Синьхуа.

Пожар вспыхнул около 20.00 (15.00 мск) в среду на четвертом этаже жилого дома и вскоре перекинулся на пятый этаж. Прибывшим на место происшествия пожарным удалось справиться с огнем спустя час.

Сообщается, что большую часть квартиры арендовали иностранные рабочие мигранты. Полиция арестовала 49-летнего мужчину, который предположительно устроил поджог после ссоры с одним из жителей дома.