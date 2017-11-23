Находящуюся в коме в Таиланде россиянку помогут транспортировать в Россию

ЧЕЛЯБИНСК, 23 ноя – РИА Новости. Губернатор Челябинской области принял решение о транспортировке спецбортом Марины Логиновой, жительницы Челябинска, получившей травму головы на отдыхе в Таиланде и находящейся в коме в местной клинике, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Дмитрий Федечкин.

В конце октября Логинова получила сложную черепно-мозговую травму при падении с велосипеда, у которого отказали тормоза. Она находится в частной больнице Bangkok Hospital в провинции Трат, куда ее доставили сразу после аварии. По словам родственников, россиянка перенесла четыре операции.

"Губернатор Челябинской области Борис Дубровский принял решение о транспортировке из Таиланда в Челябинск Марины Логиновой. Для транспортировки пострадавшей планируется использовать специализированный медицинский борт, на котором будет находиться сопровождающий персонал. Перелет станет возможным после положительного заключения таиландских врачей", — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в Челябинске Марину встретит реанимобиль и доставит в областную клиническую больницу для дальнейшего лечения.

Ранее сообщалось, что туристическая страховка Логиновой не может покрыть весь период лечения. Госпиталь, в котором находится девушка, предоставил родственникам серьезную скидку: со 170 тысяч рублей в день до 70, тем не менее, они вынуждены собирать средства.