Находящуюся в коме в Таиланде россиянку помогут транспортировать в Россию

ЧЕЛЯБИНСК, 23 ноя – РИА Новости. Губернатор Челябинской области принял решение о транспортировке спецбортом Марины Логиновой, жительницы Челябинска, получившей травму головы на отдыхе в Таиланде и находящейся в коме в местной клинике, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Дмитрий Федечкин.
"Губернатор Челябинской области Борис Дубровский принял решение о транспортировке из Таиланда в Челябинск Марины Логиновой. Для транспортировки пострадавшей планируется использовать специализированный медицинский борт, на котором будет находиться сопровождающий персонал. Перелет станет возможным после положительного заключения таиландских врачей", — рассказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что туристическая страховка Логиновой не может покрыть весь период лечения. Госпиталь, в котором находится девушка, предоставил родственникам серьезную скидку: со 170 тысяч рублей в день до 70, тем не менее, они вынуждены собирать средства.