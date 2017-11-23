В ООН назначили координатора по Ливану

ООН, 23 ноя — РИА Новости. Координатором ООН по Ливану стала Перниль Кардель из Дании, соответствующее назначение произвел генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, сообщили в пресс-службе всемирной организации.

На этом посту Кардель сменит голландку Сигрид Кааг, полномочия которой истекли 26 октября. На новую должность Кардель перейдет с позиции заместителя представителя генерального секретаря ООН в Афганистане.

Ситуация в Ливане обострилась 4 ноября, когда премьер-министр страны Саад Харири в Эр-Рияде неожиданно объявил об отставке, обвинив шиитское движение "Хезболлах" и Иран в разжигании розни в Ливане и арабском мире, и заявил о готовящемся на него покушении. МИД Ирана назвал обвинения Харири безосновательными. Лидер "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил, что причины отставки Харири нужно искать в Саудовской Аравии и премьер, возможно, удерживается в Эр-Рияде насильно.

В среду, после возвращения в страну, Харири заявил собравшимся у своей резиденции в Бейруте сторонникам, что останется на своем посту ради создания вместе с ними "линии обороны" стабильности и арабской идентичности страны.