Тяжело раненная израильтянка скончалась спустя шесть лет после теракта

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 ноя – РИА Новости. Юная израильтянка скончалась в среду, не оправившись от ран, которые она получила шесть лет назад в результате теракта, сообщили власти страны.

Президент и премьер-министр Израиля выразили соболезнования семье Одайи Асулин. В 14-летнем возрасте она пострадала при взрыве в Иерусалиме и, по данным местных СМИ, с тех пор оставалась в состоянии комы.

"Шесть лет Одайя боролась за жизнь, и сегодня ее молодое сердце перестало биться. В скорби мы обнимаем ее близких и молимся о том, чтобы они обрели утешение", — написал глава еврейского государства Реувен Ривлин в социальной сети Facebook.

Девушка стала второй жертвой взрывного устройства, которое сработало 23 марта 2011 года на автобусной остановке в оживленном районе Иерусалима. На месте тогда погибла 59-летняя британка, почти 40 человек были ранены.