Конгрессмен-республиканец извинился за свое фото в обнаженном виде

ВАШИНГТОН, 22 ноя — РИА Новости. Конгрессмен-республиканец из Техаса Джо Бартон признал в среду подлинность своего фото в обнаженном виде, которое распространилось по социальным сетям.

Ранее анонимный пользователь в Twitter опубликовал фото конгрессмена в обнаженном виде. Предполагается, что снимок был послан конгрессменом какому-то третьему лицу.

По словам Бартона, фото относится к тому периоду, когда он еще не был разведен со своей второй женой.

"Живя раздельно с моей второй женой, но до развода, я имел сексуальные отношения с другими зрелыми взрослыми женщинами. Все эти отношения происходили по доброй воле. Эти отношения завершились. Я сожалею, что не был благоразумнее в то время. Я сожалею, что подвел своих избирателей", — говорится в заявлении 68-летнего конгрессмена, которое публикует местная газета Texas Tribune.

Представитель конгрессмена заявила газете, что Бартон не собирается подавать в отставку. Ранее конгрессмен объявил о том, что собирается баллотироваться на новый двухлетний срок в палате представителей на выборах в ноябре 2018 года.

Ранее непристойные селфи стоили карьеры конгрессмену от Нью-Йорка Энтони Уинеру, который был вынужден уйти из конгресса в 2011 году. Впоследствии Уинер был приговорен к 21 месяцу тюрьмы за обмен непристойными фото с девушкой-подростком.