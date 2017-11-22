В ФРГ отпустили сирийцев, задержанных по подозрению в подготовке теракта

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Все шесть сирийцев, задержанных в Германии в ходе антитеррористической операции, отпущены на свободу, пишет газета Zeit со ссылкой генпрокуратуру Франкфурта-на-Майне.
"В настоящее время нет признаков их причастности к подготовке теракта или принадлежности к ИГ*. Сейчас они находятся на свободе", — приводит издание слова представителя прокуратуры.
Отмечается, что в результате проверки данных с мобильных телефонов подозреваемых не было найдено улик, подтверждающих подозрения правоохранителей. Кроме того, в среду в первой половине дня полицейские провели обыски в местах проживания сирийцев. Как сообщили в прокуратуре, оружия или взрывчатых веществ обнаружено не было.
*Запрещенная в России террористическая организация