В ФРГ отпустили сирийцев, задержанных по подозрению в подготовке теракта

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Все шесть сирийцев, задержанных в Германии в ходе антитеррористической операции, отпущены на свободу, пишет газета Zeit со ссылкой генпрокуратуру Франкфурта-на-Майне.

Во вторник генпрокуратура Франкфурта-на-Майне сообщила, что в ходе антитеррористической операции в четырех федеральных землях Германии были задержаны шесть сирийцев в возрасте от 20 до 28 лет. Сообщалось, что их подозревают в членстве в ИГ* и подготовке теракта с применением оружия или взрывчатки на рождественской ярмарке в городе Эссен.

"В настоящее время нет признаков их причастности к подготовке теракта или принадлежности к ИГ*. Сейчас они находятся на свободе", — приводит издание слова представителя прокуратуры.

Отмечается, что в результате проверки данных с мобильных телефонов подозреваемых не было найдено улик, подтверждающих подозрения правоохранителей. Кроме того, в среду в первой половине дня полицейские провели обыски в местах проживания сирийцев. Как сообщили в прокуратуре, оружия или взрывчатых веществ обнаружено не было.

*Запрещенная в России террористическая организация