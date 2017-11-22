Польша выбирает поставщика подлодок между Францией, Швецией и Германией

ВАРШАВА, 22 ноя — РИА Новости. Польша выбирает поставщика подводных лодок между производителями Франции, Швеции и Германии, заявил министр обороны страны Антони Мачеревич в эфире Польского радио.

"Французское предложение очень интересное, особенно, в течение последнего месяца были очень интенсивные консультации между министерством обороны и французской стороной", — сказал Мачеревич.

"Но мы ведем также переговоры со Швецией и Германией. Их предложения также очень интересны. Все три лежат на столе", — добавил он.

По словам польского министра, еще в текущем году Польша примет решение относительно поставщика подводных лодок.

Он пояснил, что речь идет о трех или четырех кораблях. Обязательным условием является вооружение подлодок крылатыми ракетами.

"Это корабли, которые будут защищать Польшу эффективно, поэтому непременным условием является то, чтобы они были оснащены крылатыми ракетами по крайней мере средней дальности — до тысячи километров", — сказал Мачеревич.