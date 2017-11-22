Установленную в 1945 году Колонну Победы демонтируют в польском Старгарде

ВАРШАВА, 22 ноя – РИА Новости. Демонтаж Колонны Победы, установленной в 1945 году, начнется в четверг в польском Старгарде Западно-Поморского воеводства, сообщает сайт города.

Ранее городской совет Старгарда проголосовал за демонтаж Колонны Победы с одной из площадей города и "частичный перенос" советского памятника на военное кладбище. В пояснительной записке к принятому постановлению, которая опубликована на сайте горсовета, необходимость демонтажа объясняется техническим состоянием памятника. Износ памятника в документе оценивается в диапазоне 71-100%.

"В связи с демонтажем Колонны Победы будет применена временная организация движения на площади Свободы и прилегающих улицах, будет выключена из движения внутренняя полоса перекрестка", — говорится в сообщении.

Работы продлятся до середины декабря.

Колонна Победы (до 1989 года — Памятник Благодарности), высота которой составляет 23 метра, была установлена в Старгарде в 1945 году и является частью комплекса мавзолея советских солдат. Железобетонная конструкция, которая увенчана звездой в окружении лаврового венка, ранее уже лишилась одного из элементов: с памятника, украшенного четырьмя медальонами, в 2006 году демонтировали портрет Иосифа Сталина.