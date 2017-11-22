МЧС и Красный Крест договорились создать постоянную рабочую группу

ЖЕНЕВА, 22 ноя – РИА Новости. Глава МЧС РФ Владимир Пучков предложил создать постоянно действующую рабочую группу российского министерства и Международного комитета Красного Креста (МККК) для укрепления сотрудничества, его идея получила одобрение в МККК.

"Наша рабочая группа вчера отработала в глобальном техническом центре МКККК, и те двухсторонние контакты, которые организовали представители России и вашего центра, имеют очень хорошие перспективы. Я думаю, что нам целесообразно создать совместную постоянно действующую рабочую группу, которая бы использовала наработки и МЧС России и МККК", — сказал Пучков на встрече с президентом МККК Петером Маурером.

"Я хотел бы позитивно отреагировать на вашу идею об учреждении постоянной рабочей группы, которая занималась бы развитием и укреплением постоянного сотрудничества по различным вопросам, в частности по проблеме разминирования и подготовке к стихийным бедствиям и катастрофам", — поддержал Маурер.

"Я согласен с тем, что нам нужны регулярные контакты и дам указание своим сотрудникам офиса в Москве, чтобы они предоставили предложения, как нам наладить сотрудничество", — добавил президент МККК.