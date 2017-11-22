Президент МККК поблагодарил Пучкова за гуманитарную помощь жителям Донбасса

ЖЕНЕВА, 22 ноя – РИА Новости. Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер поблагодарил главу МЧС России Владимира Пучкова за гуманитарную помощь жителям Донбасса.

"Мы продолжим свои программы на Украине в следующем году и думаем об их расширении, но я хотел бы, прежде всего, поблагодарить вас за гуманитарные конвои — они действительно впечатляют, и это реальная помощь, которую вы оказываете пострадавшему населению Донбасса", — сказал Маурер в среду на встрече с российским министром в Женеве.

Глава МЧС России подчеркнул, что для министерства очень важно продолжать работу по оказанию гуманитарной помощи жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

"Завтра мы отправляем 71-й гуманитарный конвой, он уже полностью сформирован и готов к отправке. Я еще раз хочу подчеркнуть, что при формировании этих конвоев Россия неукоснительно выполняет требования всех современных правовых документов, и мы информируем об этом все международные организации, включая МККК и наших зарубежных коллег", — сказал Пучков.

МЧС России оказывает гуманитарную помощь жителям Донбасса с августа 2014 года. За это время 70 автоколонн успешно доставили на территорию юго-востока Украины более 71 тысячи тонн необходимых гуманитарных грузов.