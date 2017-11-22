В Латвии арестовали подозреваемого в повторной попытке уехать в Донбасс

РИГА, 22 ноя – РИА Новости. Полиция безопасности Латвии арестовала находящегося под следствием мужчину по подозрению в повторной попытке уехать в зону конфликта на востоке Украины, сообщается на сайте ведомства.

"Полиция безопасности задержала мужчину, который подозревается в попытке присоединиться к преступной организации в составе как минимум пяти человек, созданной для совершения тяжких преступлений против государства, а также за попытку незаконно принять участие в вооруженном конфликте на востоке Украины", — говорится в сообщении.

Уголовная ответственность за эти действия предусмотрена статьями о преступных деяниях, о противоправном участии в военном конфликте и о преступных организациях, она может составить до 17 лет лишения свободы. На основе полученных сведений Полиция безопасности присвоила задержанному статус подозреваемого, сейчас он находится в тюрьме.

"Подозреваемый ранее уже попадал в поле зрения Полиции безопасности, а именно – против него уже был начат уголовный процесс о противоправном участии в военном конфликте за рубежом. Несмотря на это, по данным Полиции безопасности, этот человек снова попытался принять участие в вооруженном конфликте в чужой стране", — отмечает ведомство.