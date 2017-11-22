Патрушев обсудил с советником президента Афганистана противодействие ИГ*

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обсудил в Москве с советником президента Афганистана по национальной безопасности Моххамадом Атмаром противодействие ИГ* и другим международным террористическим организациям, сообщила пресс-служба Совета безопасности.

"Отдельное внимание уделено противодействию ИГИЛ* и другим международным террористическим организациям, действующим на территории Афганистана", — говорится в сообщении.

* Террористическая организация, запрещенная в России