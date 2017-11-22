Вице-премьер Турции назвал проблемы в отношениях с США временными

АНКАРА, 22 ноя — РИА Новости. Проблемы в отношениях Анкары и Вашингтона, которые стали одной из причин падения курса турецкой лиры по отношению к доллару, временные, заявил в среду вице-премьер Турции Мехмет Шимшек.

Ранее в среду лира достигла рекордного курса 3,98 за доллар, во второй половине дня турецкая нацвалюта укрепилась до 3,96.

"В последнее время на турецких рынках наблюдаются серьезные колебания. Мы должны понимать это спокойно, правильно и без паники. Это временно… Проблемы с США и Западом временные", — сказал Шимшек, выступая в Стамбуле. Его цитирует газета Hurriyet.

По словам вице-премьера, инфляция снизится "рано или поздно". Шимшек признал, что в Турции растет дефицит платежного баланса, добавив, что "эта проблема, к счастью, находится на более управляемом уровне, чем это было пару лет назад".

Турецко-американские отношения переживают в настоящее время кризис в связи с арестами сотрудников генконсульства США в Стамбуле, отказом США выдать оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, а также американской военной поддержкой сил самообороны сирийских курдов, которые Турция считает связанными с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.

В марте власти США арестовали прибывшего из Турции заместителя генерального директора одного из крупнейших турецких банков Halkbank Мехмета Хакана Атиллу. Согласно сообщению прокуратуры США, он обвиняется в том, что вступил в сговор с ранее арестованным в США турецким бизнесменом Резой Заррабом, чтобы осуществить многомиллионные транзакции в пользу Ирана в нарушение санкций.

Как заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, арест Атиллы в США произведен по инициативе сторонников организации Гюлена (FETO).