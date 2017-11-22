США следят за ситуацией с крушением самолета ВМС у Окинавы, завил Трамп

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что США следят за ситуацией с крушением американского палубного транспортного самолета C-2 у японского острова Окинава.

"ВМС США проводят поисково-спасательную операцию после крушения воздушного судна. Мы следим за ситуацией. Молитвы за всех, кого это коснулось", — написал Трамп в Twitter.

В свою очередь адмирал ВМС США Джон Ричардсон подтвердил, что ведутся поиски еще трех человек. "Наши моряки в моих мыслях и молитвах", — говорится в заявлении Ричардсона, опубликованном в Twitter ВМС.

Ранее командование Седьмого флота военно-морских сил США сообщило, что воздушное судно американских ВМС, на борту которого находились 11 человек, потерпело крушение в Тихом океане у Окинавы. Самолет направлялся на атомный авианосец "Рональд Рейган" в Филиппинском море. По информации министра обороны Японии Ицунори Онодэры, причиной крушения могла стать поломка двигателя.