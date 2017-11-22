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В мире

Опрос показал, сколько граждан Украины выступают против нового "майдана"

Сюжет:
Ситуация на Украине. Ноябрь 2017 (381)
16:4222.11.2017
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкСотрудники полиции и участники во время акции в Киеве, посвященной годовщине начала событий на Майдане. 21 ноября 2017Сотрудники полиции и участники во время акции в Киеве, посвященной годовщине начала событий на Майдане. 21 ноября 2017
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 22 ноября — РИА Новости. Больше половины украинцев (60%) не поддерживают проведение акций протеста на Украине, хотя 9,2% готовы лично участвовать в новом "майдане", заявил на пресс-конференции директор Социологической группой "Рейтинг" Алексей Антипович в среду.

Площадь Независимости в Киеве. Февраль 2014
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Общеукраинское исследование провели четыре социологические компании: Центр социальных и маркетинговых исследований "Социс", Киевский международный институт социологии, социологическая группа "Рейтинг" и Центр Разумкова при поддержке Комитета избирателей Украины.

"Поддерживаете ли вы лично проведение на Украине массовых протестных акций, нового "майдана" — актуальный вопрос в свете годовщины; 60% опрошенных нами сказали, что не поддерживают. При этом 23% поддерживают, но участвовать в них не будут; 9,2% готовы лично участвовать в новом "майдане", — сказал Антипович.

По его словам, о стабильности на Украине говорят только 6% опрошенных респондентов; почти 70% украинцев говорят о напряженной ситуации в стране, каждый пятый (21,9%) оценивает ее как взрывоопасную.

Отряды дружинников на Центральной площади Симферополя. Март 2014. Архивное фото
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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Согласно данным опроса большинство украинцев готовы выражать протестную активность в виде участия в выборах (58.9%), подписания разных петиций и обращений (26,7%). "Тревожный показатель — около 3% готовы взять оружие в руки, это по поводу протестной активности", — отметил Антипович.

При этом он уточнил, что выражать протест в основном готовы люди с высшим образованием и хорошим материальным положением.

Опрос проводился методом личного интервью по месту жительства. С 28 октября по 14 ноября 2017 года были опрошены 20 тысяч респондентов во всех областях Украины за исключением Донецкой и Луганской областей.

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В мире
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Владимир Атаманов
Главный национальный принцип большинства "Моя хата с краю" привел к захвату власти неонацистами. Жизнь ни чему не учит. Кучка свидомых хуторян так и будут помыкать целой страной.
17:06
22.11.2017
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Малоросс
Человек в здравом уме не может верить ни одному слову с территории б.Украины.
16:59
22.11.2017
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АНДРЕЙ КОННИН
Наелись майданов, больше не хотят. Вот только нормальную страну уже обратно не вернёшь, фарш невозможно провернуть назад.
16:47
22.11.2017
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Cicicipi
Кто-то сказал что их мнение будет учтено?
16:43
22.11.2017
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