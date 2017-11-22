Макрон лично посоветовал просительнице убежища из Марокко уехать домой

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон лично посоветовал просительнице убежища из Марокко, которая хотела остаться во Франции из-за больных родителей, вернуться на родину.

Женщина обратилась к президенту Франции во вторник, после того как он выступил на инаугурации зимней кампании благотворительного общества Restos du Coeur.

"Я не хочу вам врать. Вам надо вернуться в свою страну. Я вам это говорю искренне", — заявил Макрон, пребывание которого на мероприятии транслировал телеканал BFMTV.

Когда женщина объяснила, что во Франции проживают ее больные родители, Макрон ответил, что о них заботится государство. "Если хотите, вы можете регулярно возвращаться, чтобы их навещать", — добавил глава Пятой республики.