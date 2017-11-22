США ликвидировали более 40 наркоторговцев в Афганистане

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Более 40 человек, предположительно, занимающихся контрабандой наркотиков, ликвидированы в результате ударов ВВС США в провинции Гильменд, передает в среду агентство Синьхуа со ссылкой на местный источник.

"Истребители США обстреляли подконтрольные радикальному движению "Талибан"* лаборатории по производству героина в провинции Гильменд во вторник ночью", — сообщил источник.

В результате атаки с воздуха были ликвидированы 44 наркоторговца, лаборатории полностью разрушены. Отмечается, что за последние три дня это уже второй массированный удар ВВС США по "производственной базе" наркодельцов.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние ИГ*.

* Запрещенные в России террористические организации