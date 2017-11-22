МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Международный трибунал по бывшей Югославии приговорил генерала Ратко Младича к пожизненному заключению из-за военных преступлений в Боснии. Его признали виновным по десяти из одиннадцати пунктов обвинения.Сын генерала Дарко Младич уже заявил, что защита обжалует приговор.

До заседания у здания МТБЮ с плакатами и транспарантами собрались десятки человек — родственники и сочувствующие жертвам преступлений в Боснии и Герцеговине, которые требовали максимального наказания для подсудимого.

Захват сотрудников ООН

Младича признали виновным в захвате сотрудников ООН в Боснии и Герцеговине в 1995 году, когда в период с 26 мая по 19 июня силы боснийских сербов удерживали более 200 наблюдателей и миротворцев в Сараево, Баня-Луке, Пале и Горажде.

Третьи страны, включая руководителей альянса и ООН, получали угрозы, в которых говорилось, что дальнейшие удары по военным объектам боснийских сербов приведут к жертвам среди миротворцев. Часть захваченных наблюдателей подверглись пыткам и издевательствам. После переговоров заложников отпустили.

Геноцид в Сребренице

Кроме того, Младича признали виновным в геноциде мусульман в Сребренице. Речь идет о преступлениях, в результате которых погибли более 7000 босняков.

Единственный пункт, по которому генерала оправдали — геноцид боснийских мусульман и хорватов в 1992-м году.

По сумме 10 пунктов обвинения суд приговорил Младича к пожизненному сроку.

Суд также подтвердил совершение сербами преступлений на этнической почве в отношении мусульман и хорватов, но не квалифицировал их как геноцид.

Речь идет об убийствах и насилии в городах и населенных пунктах Фоча, Ключ, Котор-Варош, Приедор, Сански-Мост, Власеница с мая 1992 года по декабрь 1992 года с целью удалить боснийских мусульман и хорватов с территорий, населенных боснийскими сербами.

Удаление из зала суда

Во время вынесения приговора Младичу стало плохо. У подсудимого повысилось давление. Вернувшись, он начал кричать на присутствующих.

Судья предупредил Младича, а затем удалил его за непристойное поведение из зала, уточнив, что он может следить за ходом заседания "с дивана".

Параллельно с этим адвокаты требовали прервать заседание из-за самочувствия Младича, но судья трибунала Альфонс Ори заявил, что продолжит оглашение приговора.

История конфликта

Младич командовал армией боснийских сербов во время вооруженного конфликта 1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине. Первое обвинение со стороны международного правосудия против него выдвинули в июле 1995-го, спустя год Младича объявили в международный розыск.

Генерал подался в бега, став самым разыскиваем подозреваемым в совершении военных преступлений на территории бывшей Югославии. В 2011 году сербские власти арестовали его и доставили в Гаагу.

Процесс по делу Младича начался в мае 2012 года. Прокуратура обвинила его в геноциде, преступлениях против человечности, нарушении законов и обычаев ведения войны.

Все это время генерал отрицал вину. Заседания суда проходили 530 дней, на них выступили более 160 свидетелей обвинения и свыше 200 свидетелей защиты.