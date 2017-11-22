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Защита Младича обжалует приговор Гаагского трибунала, заявил его сын

Сюжет:
Приговор генералу Младичу (16)
15:5822.11.2017
(обновлено: 16:24 22.11.2017)
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© AP Photo / Peter DejongСербский генерал Ратко Младич в Международном трибунале по бывшей Югославии (МТБЮ). 22 ноября 2017Сербский генерал Ратко Младич в Международном трибунале по бывшей Югославии (МТБЮ). 22 ноября 2017
© AP Photo / Peter Dejong

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Международный трибунал по бывшей Югославии приговорил генерала Ратко Младича к пожизненному заключению из-за военных преступлений в Боснии. Его признали виновным по десяти из одиннадцати пунктов обвинения.Сын генерала Дарко Младич уже заявил, что защита обжалует приговор.

Экс-лидер боснийских сербов Ратко Младич. Архивное фото
© РИА Новости
Дело Ратко Младича в МТБЮ

До заседания у здания МТБЮ с плакатами и транспарантами собрались десятки человек — родственники и сочувствующие жертвам преступлений в Боснии и Герцеговине, которые требовали максимального наказания для подсудимого.

Захват сотрудников ООН

Младича признали виновным в захвате сотрудников ООН в Боснии и Герцеговине в 1995 году, когда в период с 26 мая по 19 июня силы боснийских сербов удерживали более 200 наблюдателей и миротворцев в Сараево, Баня-Луке, Пале и Горажде.

Третьи страны, включая руководителей альянса и ООН, получали угрозы, в которых говорилось, что дальнейшие удары по военным объектам боснийских сербов приведут к жертвам среди миротворцев. Часть захваченных наблюдателей подверглись пыткам и издевательствам. После переговоров заложников отпустили.

Геноцид в Сребренице

Кроме того, Младича признали виновным в геноциде мусульман в Сребренице. Речь идет о преступлениях, в результате которых погибли более 7000 босняков.
Единственный пункт, по которому генерала оправдали — геноцид боснийских мусульман и хорватов в 1992-м году.

Лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Лидер сербских радикалов считает приговор Младичу политическим решением

По сумме 10 пунктов обвинения суд приговорил Младича к пожизненному сроку.

Суд также подтвердил совершение сербами преступлений на этнической почве в отношении мусульман и хорватов, но не квалифицировал их как геноцид.

Речь идет об убийствах и насилии в городах и населенных пунктах Фоча, Ключ, Котор-Варош, Приедор, Сански-Мост, Власеница с мая 1992 года по декабрь 1992 года с целью удалить боснийских мусульман и хорватов с территорий, населенных боснийскими сербами.

Сербский генерал Ратко Младич в Международном трибунале по бывшей Югославии (МТБЮ). 22 ноября 2017
© AFP 2017 / Elvis Barukcic
Прокуратура Гаагского трибунала "довольна" пожизненным приговором Младичу

Удаление из зала суда

Во время вынесения приговора Младичу стало плохо. У подсудимого повысилось давление. Вернувшись, он начал кричать на присутствующих.
Судья предупредил Младича, а затем удалил его за непристойное поведение из зала, уточнив, что он может следить за ходом заседания "с дивана".

Параллельно с этим адвокаты требовали прервать заседание из-за самочувствия Младича, но судья трибунала Альфонс Ори заявил, что продолжит оглашение приговора.

История конфликта

Младич командовал армией боснийских сербов во время вооруженного конфликта 1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине. Первое обвинение со стороны международного правосудия против него выдвинули в июле 1995-го, спустя год Младича объявили в международный розыск.

Сын генерала Ратко Младича Дарко Младич
© AFP 2017 / Andrej Isakovic
Дарко Младич: наша задача — спасти жизнь генерала Младича

Генерал подался в бега, став самым разыскиваем подозреваемым в совершении военных преступлений на территории бывшей Югославии. В 2011 году сербские власти арестовали его и доставили в Гаагу.

Процесс по делу Младича начался в мае 2012 года. Прокуратура обвинила его в геноциде, преступлениях против человечности, нарушении законов и обычаев ведения войны.

Все это время генерал отрицал вину. Заседания суда проходили 530 дней, на них выступили более 160 свидетелей обвинения и свыше 200 свидетелей защиты.

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