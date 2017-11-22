Без дружбы с Россией Молдавия потеряет государственность, заявил Додон

КИШИНЕВ, 22 ноя — РИА Новости. В стратегическом партнерстве с Россией Молдавия может решить большинство своих проблем, заявил президент республики Игорь Додон.
Додон выразил уверенность, что без нейтралитета стране не удастся решить приднестровский вопрос.
Он напомнил, что всегда выступал за дружбу с Россией и участие в ЕАЭС.
"Считаю, что ЕАЭС, наши традиционные партнеры, это те, кто с которыми у Молдовы есть будущее. Считаю, что с Россией мы можем решить большинство проблем. Без стратегического партнерства с Российской Федерацией Молдова потеряет свою государственность. Это моя четкая и ясная позиция", — подчеркнул Додон.
Президент Молдавии резко выступает против инициативы депутатов парламента о переименовании государственного языка из "молдавского" в "румынский". Он также заявлял о намерении провести референдум по вопросу законодательного запрета идей унионизма, то есть движения за объединение Молдавии с Румынией.
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