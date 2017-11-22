Без дружбы с Россией Молдавия потеряет государственность, заявил Додон

КИШИНЕВ, 22 ноя — РИА Новости. В стратегическом партнерстве с Россией Молдавия может решить большинство своих проблем, заявил президент республики Игорь Додон.

"Я всегда выступаю за молдавскую государственность, против унионистов, за молдавский язык и историю. Всегда выступал за нейтралитет, потому что если мы, не дай бог, войдем в какие-то блоки, НАТО и так далее, то Молдовы не станет, ее сметут", — цитирует Sputnik Молдова слова молдавского лидера.

Додон выразил уверенность, что без нейтралитета стране не удастся решить приднестровский вопрос.

Он напомнил, что всегда выступал за дружбу с Россией и участие в ЕАЭС.

"Считаю, что ЕАЭС, наши традиционные партнеры, это те, кто с которыми у Молдовы есть будущее. Считаю, что с Россией мы можем решить большинство проблем. Без стратегического партнерства с Российской Федерацией Молдова потеряет свою государственность. Это моя четкая и ясная позиция", — подчеркнул Додон.

Он также добавил, что всегда поддерживал сохранение православных ценностей.

Президент Молдавии резко выступает против инициативы депутатов парламента о переименовании государственного языка из "молдавского" в "румынский". Он также заявлял о намерении провести референдум по вопросу законодательного запрета идей унионизма, то есть движения за объединение Молдавии с Румынией.

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