КНДР выразила негодование из-за попадания в американский "черный список"

ТОКИО, 22 ноя — РИА Новости. КНДР выразила негодование по поводу решения США внести ее в список "стран, поддерживающих терроризм", заявив, что выступает против террора в какой бы то ни было форме, говорится в распространенном в среду комментарии представителя северокорейского МИД.

"Правительство нашей республики, которое дорожит международным миром и справедливостью, придерживается последовательной позиции, выступая против какой-либо поддержки терроризма в какой бы то ни было форме", — говорится в комментарии, переданном из Пхеньяна по каналам Центрального телеграфного агентства Кореи ( ЦТАК ).

Не названный по имени представитель МИД КНДР заявляет, что США используют свой "черный список" для уничтожения независимых стран. "До тех пор, пока враждебные действия США против Кореи будут продолжаться, наши силы сдерживания будут еще больше укрепляться", — подчеркивается в комментарии.

"Наша армия и народ не могут сдержать гнев и негодование по поводу внесения нашей священной страны в их подлый список "терроризма", и еще сильнее укрепляют свою волю когда-либо и любым способом рассчитаться с этой сворой бандитов и грабителей", — предупреждает представитель МИД КНДР.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп на встрече с членами администрации объявил, что Соединенные Штаты вновь включат КНДР в список стран-спонсоров терроризма. Во вторник минфин США ввел новые санкции против Пхеньяна.

Госсекретарь Рекс Тиллерсон отметил, что США считают необходимым международное влияние на Пхеньян и потому внесли КНДР в список стран-спонсоров терроризма.

В 2005 году северокорейское государство объявило себя "ядерной державой". С тех пор КНДР провела шесть испытаний ядерного оружия, наращивая свой потенциал баллистическими ракетами и угрожая нанести удар по США в случае агрессии.