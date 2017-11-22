Младич будет подавать апелляцию на решение МТБЮ, заявил депутат Госдумы

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Адвокаты бывшего командира армии боснийских сербов генерала Ратко Младича подадут апелляцию на решение Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) о его пожизненном заключении за военные преступления в ходе вооруженного конфликта 1992-1995 годов, заявил РИА Новости депутат Госдумы, председатель Общественного комитета России в защиту генерала Младича Павел Дорохин.

"Сейчас я в контакте с нашим МИДом и с бригадой адвокатов… мы будем подавать на апелляцию, суд обязан ее принять. Это еще, по действующим нормативам суда, два, а может и три года. Мы будем использовать период апелляции максимально, чтобы справедливость восторжествовала и он был освобожден. Будем дальше строить линию защиты", — заявил Дорохин.

Он уточнил, что на заседании Совета безопасности ООН с участием России будет решаться, где будет рассматриваться эта апелляция, в какой именно инстанции. "Я крайне возмущен таким решением… Суд ангажирован был потому, что без этого заключения сама легитимность бомбардировок Югославии и вхождение натовских войск на территорию бывшей Югославии, в Боснию, рассыпалась бы, поэтому им как воздух был нужен последний обвинительный приговор, поскольку Младич был тогда командующим армией боснийских сербов, без обвинения его вся операция НАТО там просто юридически бы рассыпалась", — добавил депутат.

Дорохин также отметил, что опасение вызывает и состояние здоровья Младича. "Главное, что его состояние здоровья ухудшалось, но ему не дали возможности до вынесения приговора пройти курс лечения под гарантией правительства России", — пояснил он.