Эксперт рассказал, как возвращение Харири скажется на обстановке в Ливане

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Возвращение Саада Харири на пост премьер-министра Ливана — это шаг в интересах стабильности страны, считает ведущий научный сотрудник МГИМО (У) МИД РФ Юрий Зинин.
"То, что он передумал, наверное, это шаг в интересах стабильности страны", — сказал эксперт РИА Новости. По его словам, история с отставкой Харири "достаточно загадочная". "Все гадают, отчего так получилось, потому что не было непосредственной угрозы для жизни, как он говорил. Плюс сделал он это в Саудовской Аравии, и многие подозревали, что это произошло в результате давления на него саудовцев", — сказал эксперт.
Он считает, что Харири уговаривали вернуться различные ливанские партии. "Видимо, его уговорили, чтобы он вернулся на родину и решил вопрос вдали от иностранного влияния", — сказал Зинин.
Во вторник Харири уже успел побывать в Каире, где обсудил с президентом Египта ситуацию в Ливане. После египетской столицы политик сделал краткую остановку на Кипре, где также встретился с его главой. В Египет Харири прилетел из Парижа, где встречался с французским президентом Эммануэлем Макроном.