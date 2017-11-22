Эксперт рассказал, как возвращение Харири скажется на обстановке в Ливане

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Возвращение Саада Харири на пост премьер-министра Ливана — это шаг в интересах стабильности страны, считает ведущий научный сотрудник МГИМО (У) МИД РФ Юрий Зинин.

Ранее телеканал Al-Mayadeen сообщил, что заявивший в начале ноября о намерении подать в отставку Харири передумал уходить со своего поста после встречи с президентом страны.

"То, что он передумал, наверное, это шаг в интересах стабильности страны", — сказал эксперт РИА Новости. По его словам, история с отставкой Харири "достаточно загадочная". "Все гадают, отчего так получилось, потому что не было непосредственной угрозы для жизни, как он говорил. Плюс сделал он это в Саудовской Аравии, и многие подозревали, что это произошло в результате давления на него саудовцев", — сказал эксперт.

Он считает, что Харири уговаривали вернуться различные ливанские партии. "Видимо, его уговорили, чтобы он вернулся на родину и решил вопрос вдали от иностранного влияния", — сказал Зинин.

Ситуация в Ливане обострилась, когда Харири в Эр-Рияде 4 ноября неожиданно объявил об отставке, обвинил шиитское движение "Хезболлах" и Иран в разжигании розни в Ливане и арабском мире и заявил о готовящемся на него покушении. МИД Ирана назвал обвинения Харири безосновательными. Лидер "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил, что причины отставки Харири нужно искать в Саудовской Аравии, и премьер, возможно, удерживается в Эр-Рияде насильно.

Во вторник Харири уже успел побывать в Каире, где обсудил с президентом Египта ситуацию в Ливане. После египетской столицы политик сделал краткую остановку на Кипре, где также встретился с его главой. В Египет Харири прилетел из Парижа, где встречался с французским президентом Эммануэлем Макроном.