В США рассказали о состоянии пострадавших после крушения самолета у Окинавы

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. ВМС США сообщили, что состояние восьми человек, спасенных после крушения американского палубного транспортного самолета C-2 у японского острова Окинава, оценивается как хорошее.

"Восемь человек обнаружены после крушения С-2 и доставлены на авианосец "Рональд Рейган" для медицинского обследования. В хорошем состоянии", — говорится в сообщении ВМС в Twitter.

Отмечается, что поиски еще трех человек продолжаются.

Ранее командование Седьмого флота военно-морских сил США сообщило, что воздушное судно американских ВМС, на борту которого находились 11 человек, потерпело крушение в Тихом океане у Окинавы. Самолет направлялся на атомный авианосец "Рональд Рейган" в Филиппинском море. По информации министра обороны Японии Ицунори Онодэры, причиной крушения могла стать поломка двигателя.