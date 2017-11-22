МИД Японии призвал мировое сообщество наращивать давление на Пхеньян

ТОКИО, 22 ноя — РИА Новости, Ксения Нака. Японии необходимо в сотрудничестве с Россией и другими странами "до предела наращивать давление на Северную Корею" с тем, чтобы заставить ее изменить свою политику, а также достичь цели денуклеаризации Корейского полуострова, об этом в эксклюзивном интервью РИА Новости, первом за 13 лет, заявил министр иностранных дел Японии Таро Коно накануне своего визита в Москву.

"В то время как Северная Корея настойчиво следует планам разработки ядерной и ракетной программ, мировое сообщество должно сплотиться и твердо потребовать от нее конкретных действий для решения этих насущных проблем ради денуклеаризации Корейского полуострова, что является общей целью Японии и России. Для этого тесное взаимодействие Японии и России является незаменимым", — сообщил министр.

Он подчеркнул также, что пуски ракет, которые перелетают через территорию Японии, и ядерные испытания Северной Кореи представляют для всего мирового сообщества, в том числе и для Японии и России, "надвигающуюся угрозу небывалого прежде уровня, и являются абсолютно недопустимыми".

"Я считаю, что Японии необходимо во взаимодействии с Россией и всем мировым сообществом до предела наращивать давление на Северную Корею, используя для этого самые разные средства, и заставить её изменить свою политику", — заявил Таро Коно.

Глава внешнеполитического ведомства Японии считает, что роль России в решении проблем, связанных с Северной Кореей, очень важна, и Япония надеется на дальнейшее взаимодействие с Москвой по этому вопросу.

"Роль России в отношении Северной Кореи как постоянного члена Совета безопасности ООН и как страны-участницы шестисторонних переговоров (по денуклеаризации Корейского полуострова – ред.) очень важна. На японо-российской встрече на высшем уровне в рамках саммита АТЭС 10 ноября премьер-министр Синдзо Абэ подчеркнул необходимость полного выполнения резолюций Совета безопасности ООН, а также призвал Россию к сотрудничеству и пониманию проблемы похищенных Северной Кореей японских граждан и подтвердил тесное взаимодействие с президентом (РФ Владимиром) Путиным и в дальнейшем", — подчеркнул министр.

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