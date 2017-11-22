Муж рассказал о состоянии россиянки, впавшей в кому в Таиланде

ЧЕЛЯБИНСК, 22 ноя – РИА Новости. Жительнице Челябинска Марине Логиновой, получившей травму головы на отдыхе в Таиланде и находящейся в коме в местной клинике, больше не требуется операция на мозге, в настоящее время у нее проблемы с дыханием, сообщил ее муж Алексей Логинов.

В конце октября Логинова получила сложную черепно-мозговую травму при падении с велосипеда, у которого отказали тормоза. Она находится в частной больнице Bangkok Hospital в провинции Трат, куда ее доставили сразу после аварии. По словам родственников, россиянка перенесла четыре операции.

"Врач сказал, что в данный момент ее голове не требуется никаких операций, на сегодняшний день все проблемы касаемо мозга решены, остается ждать, когда она вернется, и решать другие проблемы, которые появляются в связи с длительным нахождением в коме. Сейчас это дыхание и органы дыхания", — написал Алексей на странице в социальной сети ВКонтакте, где объявлен сбор средств для помощи пострадавшей.

Он отметил, что, со слов врача, у Марины есть шанс вернуться к нормальной жизни, так как на последней операции он видел, что "мозг достаточно хорош снаружи". Но врач добавил, что не может сказать о существовании внутренних, скрытых повреждений, которые тоже не исключены, пишет Алексей.

Кроме того, супруг уточнил, что пострадавшей сделали снимок легких, который показал затемнение правой стороны, в связи с чем у нейрохирурга появились подозрения на пневмонию.

Также он написал, что внес депозит за лечение Марины в размере 600 тысяч рублей, который начнется расходоваться со среды и, по мнению врачей, его супруге разрешается транспортировка спецбортом в Россию.

Ранее сообщалось, что туристическая страховка Логиновой не может покрыть весь период лечения. Госпиталь, в котором находится девушка, предоставил родственникам серьезную скидку: со 170 тысяч рублей в день до 70, тем не менее, они вынуждены собирать средства.