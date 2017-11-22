Николай Азаров заявил, что находится в России в статусе беженца

МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Украины в 2010-2014 годах, глава Комитета спасения Украины Николай Азаров заявил, что находится на территории России в статусе беженца.

Ранее международная правозащитная организация Amnesty International провела расследование и сообщила, что "многочисленные факты" указывают на наличие российского гражданства у бывшего премьера Украины Николая Азарова и бывшего президента страны Виктора Януковича.

"Я не хочу комментировать слухи. У меня есть удостоверение беженца, и мне предоставлено право пребывания на территории России специальным решением миграционного ведомства России", — сказал Азаров РИА Новости.

Он отметил, что удивлен, откуда "такая уважаемая организация, как Amnesty International берет такие непроверенные данные и почему она их распространяет".

"Меня вполне устраивает тот правовой статус, который мне предоставлен", — добавил Азаров.