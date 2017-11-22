Работа по защите интересов Керимова продолжится, заявил Песков

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Особое значение имеет, что задержанный в Ницце сенатор Сулейман Керимов — носитель дипломатического паспорта, работа по защите его интересов продолжится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что Керимов был задержан французской полицией в Ницце. Представитель российского посольства заявлял РИА Новости, что дипломаты добиваются его освобождения. Агентство Рейтер со ссылкой на офис прокурора сообщало, что Керимов был задержан во Франции по делу об уклонении от уплаты налогов. Агентство Блумберг, в свою очередь, сообщало, что речь идет о подозрении в отмывании денег.

"Разумеется, здесь особое значение (имеет — ред.) — то, что Сулейман Керимов является носителем дипломатического паспорта, с коим он въезжал на территорию Франции. Поэтому энергичная работа по отстаиванию интересов Сулеймана Керимова будет продолжена", — сказал Песков журналистам в среду.