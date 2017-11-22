На Украине начали рассмотрение дела о законе о декоммунизации

КИЕВ, 22 ноя — РИА Новости. Конституционный суд (КС) Украины начал рассмотрение дела о соответствии конституции закона о декоммунизации, передает корреспондент РИА Новости.

Депутаты Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционный блок" и ряда других фракций 31 мая направили в КС представление, в котором ходатайствуют оценить на соответствие конституции закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрете пропаганды их символики". Авторы обращения считают, что закон противоречит конституции, в частности, нарушает ее положения о государственных гарантиях свободы политической деятельности и праве граждан на свободу мысли и слова, свободное выражение своих взглядов и убеждений.

Суд рассмотрит дело в форме письменных слушаний – путем оглашения и анализа материалов, собранных на предыдущих стадиях производства.

После окончания изучения материалов дела суд объявит о переходе к закрытой части пленарного заседания, на которой и будет принято окончательное решение по делу. Закрытая часть пленарного заседания не ограничивается во времени, однако решение должно быть вынесено не позже трехмесячного срока с момента открытия производства по делу. Окончательное решение суда будет оглашено на открытом заседании суда, анонс которого будет распространен КС дополнительно.