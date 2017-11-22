Сенатору Керимову в течение суток определят меру пресечения

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Судья во Франции может определив меру пресечения в отношении задержанного в Ницце сенатора Сулеймана Керимова в течение 24 часов, сообщил РИА Новости в среду глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Ранее сообщалось, что Керимов был задержан французской полицией в Ницце. Представитель российского посольства заявлял РИА Новости, что дипломаты добиваются его освобождения. Агентство Рейтер со ссылкой на офис прокурора сообщало, что Керимов был задержан во Франции по делу об уклонении от уплаты налогов. Агентство Блумберг , в свою очередь, сообщало, что речь идет о подозрении в отмывании денег.

"Судья может определить меру пресечения в отношении Сулеймана Керимова в течение 24 часов, которые идут сейчас", — сказал Косачев.