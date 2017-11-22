На Украине экс-министра доходов Клименко заподозрили в госизмене

КИЕВ, 22 ноя — РИА Новости. Главная военная прокуратура Украины завела еще одно уголовное дело против экс-министра доходов и сборов Александра Клименко — по статье "госизмена", сообщила в среду пресс-служба Службы безопасности страны.

По данным СБУ, правоохранители получили дополнительные материалы о том, что Клименко, когда занимал должность министра, своими действиями "сознательно наносил вред экономической и информационной безопасности Украины, суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности" страны.

"На основании собранных сотрудниками СБ Украины материалов главная военная прокуратура генеральной прокуратуры Украины 17.11.2017 года начала еще одно уголовное производство по статье 111 ("государственная измена") Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении ведомства, размещенном в Facebook.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества. Продолжаются следственные действия.

Генпрокуратура Украины завершила в апреле досудебное расследование по еще одному делу Клименко, который был объявлен в розыск в конце июля 2014 года. Ранее экс-министра приглашали на допрос в Генпрокуратуру, но он не явился. По мнению следствия, Клименко организовал в Одесской, Киевской, Донецкой и Харьковской областях предприятия, которые занимались таможенным оформлением на Украине по заниженной стоимости. Кроме того, по информации надзорного ведомства, в 2012–2013 годах Клименко с сообщниками организовал схемы уклонения от уплаты налогов предприятиями реального сектора экономики.

Также летом главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщал, что Клименко уведомлен о подозрении в создании преступной группировки и злоупотреблении служебным положением. Клименко и бывшие чиновники министерства доходов и сборов подозреваются в нанесении ущерба государству на сумму 96 миллиардов гривен (около 3,5 миллиарда долларов).