Россияне не пострадали при теракте в мечети в Нигерии

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Граждан РФ нет среди погибших или пострадавших при теракте в мечети в нигерийском городе Муби, сообщило в среду российское внешнеполитическое ведомство.

Взрыв произошел во вторник утром в одной из мечетей города после молитвы. По данным полиции, взрывное устройство привел в действие молодой человек в возрасте примерно 17 лет. Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла ответственность за взрыв. Погибли по меньшей мере 50 человек.

"По имеющимся данным, среди жертв и пострадавших российских граждан нет", — говорится в комментарии МИД РФ.

В нем также отмечается, что Москва решительно осуждает это очередное кровавое преступление против мирного населения, к которому, по заявлениям нигерийских властей, причастна экстремистская группировка "Боко Харам"*.

"Выражаем солидарность с народом и правительством Нигерии и подтверждаем необходимость более эффективной координации усилий международного сообщества по противодействию террористической угрозе", — подчеркнули в МИД РФ.

В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам"*. Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.

*Террористическая организация, запрещенная в России