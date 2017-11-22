Россияне не пострадали при теракте в мечети в Нигерии

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Граждан РФ нет среди погибших или пострадавших при теракте в мечети в нигерийском городе Муби, сообщило в среду российское внешнеполитическое ведомство.
"По имеющимся данным, среди жертв и пострадавших российских граждан нет", — говорится в комментарии МИД РФ.
В нем также отмечается, что Москва решительно осуждает это очередное кровавое преступление против мирного населения, к которому, по заявлениям нигерийских властей, причастна экстремистская группировка "Боко Харам"*.
"Выражаем солидарность с народом и правительством Нигерии и подтверждаем необходимость более эффективной координации усилий международного сообщества по противодействию террористической угрозе", — подчеркнули в МИД РФ.
В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам"*. Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.
*Террористическая организация, запрещенная в России