В Тбилиси продолжается контртеррористическая операция

ТБИЛИСИ, 22 ноя — РИА Новости. Спецоперация по задержанию предположительно иностранных террористов, которая началась во вторник вечером, все еще продолжается на окраине Тбилиси, передают утром в среду грузинские телеканалы.

Грузинская служба госбезопасности сообщила в ночь на среду, что на окраине столицы проходит контртеррористическая операция, в ходе которой заблокированные подозреваемые открыли огонь по спецназу.

В течение всей ночи грузинские телекомпании сообщали, что на месте слышны звуки взрывов и стрельбы, а людей, проживающих в корпусах, где проходила спецоперация, полностью эвакуировали. Желтой лентой ограждена довольно большая территория, мобилизованы несколько бригад патрульной полиции и скорой помощи.

К утру СМИ заявили, что к спецоперации подключились дополнительные силы спецназа. Звуки стрельбы не прекращаются. В школе, которая расположена на прилегающей территории, отменены занятия.

"Спецоперация все еще не прекращалась. Предположительно, должны задержать двух иностранцев, подозреваемых в терроризме",- сообщает телекомпания "Имеди" на своем сайте.

Грузинские ТВ так же распространяют видеокадры, на которых видно, как в жилом доме горит квартира.