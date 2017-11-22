В Нагорном Карабахе заявили о гибели трех военных при взрыве мины

Ситуация в Нагорном Карабахе в 2017 году (504)

ЕРЕВАН, 22 ноя – РИА Новости. Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявило о гибели в результате взрыва мины трех военных и тяжелом ранении одного военнослужащего.

По данным пресс-службы ведомства, инцидент произошел накануне вечером.

"Двадцать первого ноября примерно в 18.35 (17.35 мск) на оборонительном участке одной из воинских частей, дислоцированных на северо-восточном направлении линии соприкосновения, смертельные минно-взрывные ранения получили военнослужащие Армии обороны Карабаха Гегам Закарян (1995 года рождения), Саргис Абрамян (1998) и Саргис Меликян (1997). Еще один военнослужащий — Нарек Овеян, также получивший минно-взрывное ранение, находится в тяжелом состоянии", — говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Минобороны.

Для выяснения обстоятельств происшествия ведется следствие.