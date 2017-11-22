СМИ рассказали подробности о процессе межпалестинского диалога в Каире

КАИР, 22 ноя — РИА Новости. Межпалестинский политический диалог в Каире, в котором принимают участие 13 палестинских фракций, проходит на фоне противоречий двух крупнейших политических сил — движений ФАТХ и ХАМАС, сообщает арабская газета "Аль-Хаят".

Во вторник в здании Службы общей разведки Египта в Каире стартовали межпалестинские переговоры, цель которых — определить будущее палестинских территорий, в частности, провести всеобщие выборы и реформировать Организацию освобождения Палестины (ООП), а также функционирование органов власти и сил безопасности.

"Переговоры проходят не в позитивной атмосфере… Однако египетские представители пытаются сделать все возможное для того, чтобы диалог не провалился", — рассказал газете источник, участвующий в переговорах.

По его словам, представители ФАТХ настаивают на том, чтобы на данном этапе ограничить обсуждение только двумя вопросами — функционированием сил безопасности в секторе Газа и переходом этого палестинского анклава под полный контроль палестинского правительства.

В то же время ХАМАС настаивает на более широкой повестке дня, которая включала бы вопросы реформирования ООП, формирования правительства, а также примирение в палестинском обществе и свободы граждан.

По информации издания, движение ХАМАС уже передало под контроль палестинского правительства национального согласия министерства, правительственные структуры и пограничные переходы в секторе Газа, однако исламисты выступают категорически против разоружения палестинских группировок. Также движение отказывается передавать под контроль правительства структуры безопасности анклава, пока не будет достигнута договоренность о сохранении 42 тысяч действующих сотрудников и продолжение выплаты им заработной платы. "Движение ФАТХ начинает диалог, находясь под сильным давлением со стороны США и Израиля, которые пытаются не допустить, чтобы сторонники ХАМАС сохранили свои посты в службах безопасности", — приводит издание слова участника переговоров.

По информации издания, Израиль пригрозил, что будет наносить удары по палестинским органам безопасности, если туда будут интегрированы сторонники ХАМАС или любых других группировок, причастных к вооруженной деятельности. Также Израиль угрожает приостановить денежные переводы палестинским властям, если сторонники ХАМАС будут задействованы в правительственных структурах.

В начале октября в Каире по итогам двухдневных переговоров было подписано соглашение ФАТХ и ХАМАС, которое оговаривает вопросы функционирования правительства национального единства как в секторе Газа, так и на Западном берегу реки Иордан. Правительство должно приступить к полноценной работе не позже 1 декабря 2017 года.

ХАМАС, внесенный в целом ряде стран, включая США и Израиль, в списки террористических организаций, последние десять лет правит в секторе Газа, который живет в условиях санкций, изоляции от внешнего мира. Оппоненты исламистов из движения ФАТХ контролируют Западный берег реки Иордан через институты Палестинской национальной администрации, пользующиеся международным признанием и поддержкой.