СМИ рассказали подробности о процессе межпалестинского диалога в Каире

КАИР, 22 ноя — РИА Новости. Межпалестинский политический диалог в Каире, в котором принимают участие 13 палестинских фракций, проходит на фоне противоречий двух крупнейших политических сил — движений ФАТХ и ХАМАС, сообщает арабская газета "Аль-Хаят".
"Переговоры проходят не в позитивной атмосфере… Однако египетские представители пытаются сделать все возможное для того, чтобы диалог не провалился", — рассказал газете источник, участвующий в переговорах.
По его словам, представители ФАТХ настаивают на том, чтобы на данном этапе ограничить обсуждение только двумя вопросами — функционированием сил безопасности в секторе Газа и переходом этого палестинского анклава под полный контроль палестинского правительства.
В то же время ХАМАС настаивает на более широкой повестке дня, которая включала бы вопросы реформирования ООП, формирования правительства, а также примирение в палестинском обществе и свободы граждан.
По информации издания, Израиль пригрозил, что будет наносить удары по палестинским органам безопасности, если туда будут интегрированы сторонники ХАМАС или любых других группировок, причастных к вооруженной деятельности. Также Израиль угрожает приостановить денежные переводы палестинским властям, если сторонники ХАМАС будут задействованы в правительственных структурах.
ХАМАС, внесенный в целом ряде стран, включая США и Израиль, в списки террористических организаций, последние десять лет правит в секторе Газа, который живет в условиях санкций, изоляции от внешнего мира. Оппоненты исламистов из движения ФАТХ контролируют Западный берег реки Иордан через институты Палестинской национальной администрации, пользующиеся международным признанием и поддержкой.